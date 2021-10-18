Якутская The Division: экшен The Day Before получила точную дату выхода

Якутская студия Fntastic объявила точную дату выхода The Day Before — 21 июня 2022 года. Причём сразу на ПК и консолях нового поколения, то есть PS5 и Xbox Series.

Помимо этого разработчики показали два трейлера: кинематографический и геймплейный.

В трейлере показали многие геймплейные элементы, включая стрельбу, вождение транспорта и убежище игрока. Судя по всему, оружие можно улучшать, а убежище — обустраивать. У игроков будет хаб, в котором нельзя убивать других людей — в нём можно «отдохнуть от сурового выживания».

The Day Before — постапокалиптичная ММО в стиле The Division. Действие происходит в охваченной зомби Америке. Игрокам предстоит сражаться за еду и выживание вместе с другими людьми.