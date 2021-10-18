Хидео Кодзима вновь занялся производством очков

Хидео Кодзима объявил о производстве нового линейки очков — как и в прошлый раз, партнёром выступит компания J. F. Rey.

Всего создатель Metal Gear и Death Stranding выпустит три новые модели: три стандартные модели и специальную трёхмерную маску маскота студии Kojima Productions «Люденса». Все очки вдохновлены последним из релизов геймдизайнера, Death Stranding.

HKxJF01

Особенность заключается в солнцезащитных линзах, которые отодвигаются в сторону.

HKxJF02

Сам Кодзима в последние годы как раз ходит в подобных очках.

LUDENS mask + HKxJF03

Маска Люденса вместе с третьей моделью очков — продаются вместе.

Предварительные заказы уже можно оформить по специальным телефонам, они указаны на сайте производителя, а рассылка начнётся в начале 2022 года.