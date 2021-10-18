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В аэропорту Внуково появился баннер с поздравлением Team Spirit после The International 10

В аэропорту Внуково появился баннер с поздравлением Team Spirit после The International 10
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Team Spirit победила в турнире The International 2021 и забрала призовые в размере $ 18,2 млн. Команду поздравляют представители власти, спортсмены и обычные игроки.

Исключением не стала и администрация московского аэропорта Внуково. Одному из посетителей аэропорта удалось снять на видеопоздравление Team Spirit с победой. На баннере есть фраза GG WP, которая означает хорошую игру, а также призыв встретить героев.

Мы ждали этого 10 лет. Наша команда Team Spirit выиграла The International! Мы ждали этого 10 лет. Наша команда Team Spirit выиграла The International!

Победу российской команды Team Spirit сейчас обсуждают почти везде. Своими комментариями поделились депутаты Госдумы РФ Светлана Журова и Дмитрий Свищев. Олимпийская чемпионка считает, что распространять информацию о победе в массы не нужно, потому что дети будут брать пример с команды. Свищев, напротив, полностью поддерживает Team Spirit.

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