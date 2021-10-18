В аэропорту Внуково появился баннер с поздравлением Team Spirit после The International 10

Team Spirit победила в турнире The International 2021 и забрала призовые в размере $ 18,2 млн. Команду поздравляют представители власти, спортсмены и обычные игроки.

Исключением не стала и администрация московского аэропорта Внуково. Одному из посетителей аэропорта удалось снять на видеопоздравление Team Spirit с победой. На баннере есть фраза GG WP, которая означает хорошую игру, а также призыв встретить героев.

Победу российской команды Team Spirit сейчас обсуждают почти везде. Своими комментариями поделились депутаты Госдумы РФ Светлана Журова и Дмитрий Свищев. Олимпийская чемпионка считает, что распространять информацию о победе в массы не нужно, потому что дети будут брать пример с команды. Свищев, напротив, полностью поддерживает Team Spirit.