В аэропорту Внуково появился баннер с поздравлением Team Spirit после The International 10

Team Spirit победила в турнире The International 2021 и забрала призовые в размере $ 18,2 млн. Команду поздравляют представители власти, спортсмены и обычные игроки.
Исключением не стала и администрация московского аэропорта Внуково. Одному из посетителей аэропорта удалось снять на видеопоздравление Team Spirit с победой. На баннере есть фраза GG WP, которая означает хорошую игру, а также призыв встретить героев.
Победу российской команды Team Spirit сейчас обсуждают почти везде. Своими комментариями поделились депутаты Госдумы РФ Светлана Журова и Дмитрий Свищев. Олимпийская чемпионка считает, что распространять информацию о победе в массы не нужно, потому что дети будут брать пример с команды. Свищев, напротив, полностью поддерживает Team Spirit.
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