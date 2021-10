Три части Tomb Raider в Steam теперь требуют логин в Epic Games Store

Square Enix выпустила патчи для всех частей трилогии Tomb Raider про становление расхитительницы гробницы. Среди нововведений внезапно оказалось требование зайти в учётную запись Epic Games.

Обновления в инфроструктуру мультиплеере для использования Epic Online Services.

По неизвестным причинам Square Enix решила поменять базу для сетевых режимов Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider и Shadow of the Tomb Raider — теперь она работает на фундаменте Epic Games. Для этого и требуется вход в учётную запись создателей Fortnite.

Большой вопрос, зачем это делать, если все мультиплеерные попытки серии оказывались если не провальными, то в большинстве своём незамеченными. Теперь же ещё поклонники серии не могут спокойно наслаждаться одиночными приключениями Лары Крофт — для этого придётся создавать аккаунт Epic Games.

И, похоже, обновление затронуло и консоли : по сообщениям игроков, там также теперь просят зайти в учётную запись Epic Games. Без этого не получается зайти в одиночную игру.

Впрочем, свежие патчи и сделали кое-что хорошее: убрали Denuvo из Rise of the Tomb Raider и Shadow of the Tomb Raider, а также добавили в игры свежую версию NVIDIA DLSS — владельцы видеокарты GeForce RTX могут почти вдвое увеличить производительность в обеих адвенчурах.