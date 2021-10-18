Cyberpunk 2077, World War Z и другие: в Epic Games Store началась хэллоуинская распродажа
Поделиться
В цифровом магазине Epic Games Store в честь приближающегося Хэллоуина стартовала распродажа со скидками до 75%, которая завершится 1 ноября. В акции участвуют и инди-проекты, и недавние хиты от крупных издателей.
Несколько интересных предложений (цена по купону)
- World War Z: Aftermath — 719 рублей
- Kings's Bounty II — 1274 рубля (624 рубля)
- Necromunda: Hired Gun — 1199 рублей (549 рублей)
- The Medium — 1161 рубль (511 рублей)
- Hitman 3 — 774 рубля
- Cyberpunk 2077 — 1339 рублей (689 рублей)
- Immortals Fenyx Rising — 999 рублей (349 рублей)
- Watch Dogs: Legion Gold Edition — 1666 рублей (1016 рублей%)
- Layers of Fear 2 — 224 рубля
- Star Wars: Squadrons — 924 рубля (274 рубля).
Пользователи Epic Games Store могут получить купон на 650 рублей, который даёт дополнительную скидку на игры по цене от 899 рублей. Купон выдаётся за подписку на рассылку магазина. Кроме того, игрокам Rocket League во время распродажи доступны бесплатные демонические колёса EG при входе через Epic Games Store.
Комментарии
- 18 октября 2021
-
20:57
-
20:57
-
19:39
-
19:14
-
18:34
-
18:21
-
17:35
-
17:31
-
17:11
-
16:54
-
16:39
-
15:33
-
15:10
-
14:10
-
13:59
-
12:41
-
12:28
-
12:26
-
11:51
-
11:38
-
11:29
-
11:14
-
10:46
-
10:14
-
09:45
-
09:20
-
09:05
-
00:32
- 17 октября 2021
-
23:32
-
23:21
-
23:03
-
22:44
-
22:40
-
22:18
-
20:49
Партнерский контент