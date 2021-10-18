Cyberpunk 2077, World War Z и другие: в Epic Games Store началась хэллоуинская распродажа

В цифровом магазине Epic Games Store в честь приближающегося Хэллоуина стартовала распродажа со скидками до 75%, которая завершится 1 ноября. В акции участвуют и инди-проекты, и недавние хиты от крупных издателей.

Новость по теме Купон на 650 рублей опять раздают в Epic Games Store — как его получить?

Несколько интересных предложений (цена по купону)

Пользователи Epic Games Store могут получить купон на 650 рублей, который даёт дополнительную скидку на игры по цене от 899 рублей. Купон выдаётся за подписку на рассылку магазина. Кроме того, игрокам Rocket League во время распродажи доступны бесплатные демонические колёса EG при входе через Epic Games Store.