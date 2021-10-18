В свежем трейлере Apex Legends представили нового героя — Эш из Titanfall 2

Electronic Arts и Respawn анонсировали новый сезон Apex Legends — «Побег». Он начнётся 2 ноября, вместе с ним в королевской битве появится новая героиня — Эш из Titanfall 2.

В честь появления Эш разработчики выпустили специальный видеоролик с её историей. После травмы разум Эш переместили в тело робота, а во второй Titanfall героиня всё-таки не умерла.

Вместе с персонажем в королевской битве появится новое оружие, свежий боевой пропуск, карта и многое другое. Полноценное представление сезона «Побег» состоится 21 октября.

Apex Legends доступна бесплатно на ПК и консолях.

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