Велосипедист Фабио Вибмер поучаствовал в трейлере Riders Republic

Компания Ubisoft опубликовала кинематографический трейлер в честь запуска спортивной онлайн-игры Riders Republic, релиз которой намечен на 28 октября. В ролике поучаствовал известный райдер и блогер-миллионник Фабио Вибмер (Fabio Wibmer).
Фабио Вибмер стал популярным благодаря безумным видеороликам на YouTube, в которых выполняет опасные трюки на улице и скоростные спуски с гор. Первого миллиона подписчиков Фабио добился в 2018 году, а сейчас его аудитория насчитывает почти 7 млн человек.
Riders Republic предложит игрокам многопользовательские экстремальные заезды на горных велосипедах, сноубордах, лыжах и прочих видах спортивной техники и транспорта. В гонках могут участвовать до 50 человек. Игра создаётся на долгосрочную перспективу, Ubisoft уже представила план развития проекта на первый год.
До релиза Riders Republic игрокам предлагается бесплатная пробная неделя с 21 по 27 октября, но только в течение четырёх часов. Для получения доступа необходимо перейти на страницу и выбрать свою игровую платформу при регистрации.
Riders Republic выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series.
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