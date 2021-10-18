Велосипедист Фабио Вибмер поучаствовал в трейлере Riders Republic

Компания Ubisoft опубликовала кинематографический трейлер в честь запуска спортивной онлайн-игры Riders Republic, релиз которой намечен на 28 октября. В ролике поучаствовал известный райдер и блогер-миллионник Фабио Вибмер (Fabio Wibmer).

Фабио Вибмер стал популярным благодаря безумным видеороликам на YouTube, в которых выполняет опасные трюки на улице и скоростные спуски с гор. Первого миллиона подписчиков Фабио добился в 2018 году, а сейчас его аудитория насчитывает почти 7 млн человек.

Riders Republic предложит игрокам многопользовательские экстремальные заезды на горных велосипедах, сноубордах, лыжах и прочих видах спортивной техники и транспорта. В гонках могут участвовать до 50 человек. Игра создаётся на долгосрочную перспективу, Ubisoft уже представила план развития проекта на первый год.

До релиза Riders Republic игрокам предлагается бесплатная пробная неделя с 21 по 27 октября, но только в течение четырёх часов. Для получения доступа необходимо перейти на страницу и выбрать свою игровую платформу при регистрации.

Riders Republic выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series.