Valve заранее покажет совместимость игр со Steam Deck

Компания Valve запустила проверку совместимости игр со Steam Deck, чтобы показать пользователям работоспособность отдельных проектов прямо в магазине портативного игрового компьютера. В первой вкладке сервиса Steam представят игры, которые отлично работают на Steam Deck, а в остальных — продукты с разным уровнем совместимости.
Всего будет четыре категории
- Полностью совместимо: игра отлично работает на Steam Deck без дополнительных настроек
- Можно играть: перед игрой пользователю может понадобиться настроить отдельные параметры вручную
- Не поддерживается: Эта игра в настоящий момент не поддерживается на Steam Deck
- Неизвестно: мы ещё не проверили эту игру на совместимость
Для полной совместимости со Steam Deck игры должны полностью поддерживать контроллер, стандартное разрешение портативного ПК (1280x800 или 1280x720), программное обеспечение Proton и отсутствие предупреждений о несовместимости. Также Valve отметила, что уже проверяет игры в магазине Steam на совместимость со Steam Deck и продолжит после выхода игрового устройства.
Steam Deck поступит в продажу в декабре этого года в США, Канаде, Великобритании и некоторых странах Евросоюза по цене от 399 долларов, а в 2022 году список регионов пополнится. В начале октября появилась информация, что выпуском портативного ПК в России может стать «Бука», которая уже работала с Valve.
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