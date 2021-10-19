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Forza Horizon 5 ушла в печать, а создатели представили полный саундтрек игры

Forza Horizon 5 ушла в печать, а создатели представили полный саундтрек игры
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Создатели гоночный игры Forza Horizon 5 объявили об уходе проекта «на золото», то есть в печать дисков для розницы и финальной настройке цифровых продаж. Релиз игры ожидается 9 ноября на ПК, Xbox One и Xbox Series, а также в сервисе Xbox Game Pass для консолей и компьютеров в день выхода.

В честь этого события студия Playground Games представила полный саундтрек игры на сервисе Spotify. Создатели отметили, что тесно сотрудничали с исполнителями со всей Латинской Америки для реалистичной адаптации Мексики через музыку. Кроме того, в Forza Horizon 5 появится оригинальный саундтрек и новейшие треки со всего мира.

События Forza Horizon 5 развернутся в Мексике

Игра предложит одиночные и многопользовательские гонки, включая целых две сюжетные кампании. Неделю назад некоторые СМИ рассказали о первых впечатлениях от Forza Horizon 5.

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