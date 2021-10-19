В New World нашли новый баг — он помогает выигрывать битвы

Не проходит и недели, чтобы в New World игроки не находили что-то, что даёт им преимущество перед другими. И вот — несколько дней назад в MMO от Amazon обнаружили «глитч» с временной неуязвимостью. ​В этот раз баг не настолько критичный, как бан противников за репорты, однако пользователи уже увидели в нём пользу для себя.

Эксплойт проделать очень просто: достаточно в настройках игры выбрать оконный режим, а затем схватить окно игры нажатием ЛКМ и не отпускать. При этом персонаж переходит в режим ожидания, не двигается, но и не может умереть — до тех пор, пока игрок не отпустит окно с игрой.

После разворота New World засчитывает весь полученный урон, но это не делает баг бесполезным. Его всё ещё можно использовать во время захвата территорий в PvP. Достаточно одного человека с подобным глитчем — и битву невозможно проиграть.

Теперь, когда эксплойт обнаружен, игроки требуют срочного устранения ошибки, либо приостановки территориальных войн.​ Иначе кланы будут использовать его для получения явного преимущества в бою. Amazon Games пока не прокомментировала ситуацию.

Это уже не первый скандал в New World. Ранее игрок построил финансовую пирамиду и сбежал с деньгами. Тем временем отзывы в Steam у проекта становятся всё лучше, и теперь они «в основном положительные».