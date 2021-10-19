«Ведьмак 3» скоро выйдет на PS5 и Xbox Series — игра получила квалификацию

«Ведьмак 3: Дикая Охота» получила возрастной рейтинг для PlayStation 5 и Xbox Series в Европе. Это значит, что обновлённые версии фактически готовы и выйдут уже совсем скоро. Официально они всё ещё заявлены для выпуска в конца года.
CD Projekt RED анонсировала некстген-переиздание «Ведьмака 3» осенью 2020 года. Для владельцев экшен-RPG оно будет полностью бесплатным — для получения обновлённой версии достаточно иметь оригинальную игру в библиотеке.
Помимо графических улучшений и быстрых загрузок, разработчики обещают добавить рейтрейсинг, а на ПК впервые появится HDR. Обновление можно будет приобрести отдельно — как на диске, так и в цифре. Разработкой занимается Saber Interactive.
Обновлённое издание появится и у Cyberpunk 2077 — оно тоже намечено на 2021 год, хотя разработчики не исключали перенос на следующий год.
Ранее художник нарисовал Присциллу — фанаты уже хотят картину себе на стену.
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