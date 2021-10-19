Ирина Роднина отреагировала на победу Team Spirit на The International 2021
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной Думы РФ Ирина Роднина отреагировала на первую в истории победу российской команды Team Spirit в финале The International 10 — чемпионата мира по Dota 2.
«Ребята просто умницы, миллионеры, молодцы! Нельзя жить позавчерашним днём и вечными олимпийскими ценностями. К тому же к ним прибавилось слово «вместе», значит, ничто не стоит на месте.
Киберспорт — это профессиональный спорт, и если тут наши ребята добиваются результата, то, например, в футболе наши профессионалы и близко к этому не подходят. В этом и палитра спорта, он всеобъемлющий. Мне кажется, надо только радоваться», — приводит слова Ирины Родниной издание Metaratings.
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