Продажи Monster Hunter: World превысили 20 млн копий. Это самая успешная игра Capcom
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Capcom сообщила о достижении 20 млн проданных копий Monster Hunter: World. Для этого игре понадобилось около трёх с половиной лет. Игра доступна для PS4, Xbox One и ПК.
Благодаря глобальному запуску и крупной рекламной кампании, Capcom удалось превратить серию Monster Hunter в бренд мирового уровня. Мы по-прежнему твёрдо привержены удовлетворению ожиданий наших пользователей, используя ведущие возможности в отрасли разработки видеоигр для создания увлекательного игрового опыта.
В итоге Monster Hunter: World стала самой продаваемой игрой издателя. На втором месте расположилась Street Fighter II (17 млн), а следом идут сразу три части Resident Evil — пятая (11,9 млн), четвёртая (10,4 млн) и седьмая (10 млн).
Также Capcom рассказала об успехах Monster Hunter: Rise — продажи игры превысили 7,5 млн копий только на Switch. На ПК проект выйдет 13 января 2022. Демоверсия уже доступна в Steam.
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