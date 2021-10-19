Продажи Monster Hunter: World превысили 20 млн копий. Это самая успешная игра Capcom

Capcom сообщила о достижении 20 млн проданных копий Monster Hunter: World. Для этого игре понадобилось около трёх с половиной лет. Игра доступна для PS4, Xbox One и ПК.

Благодаря глобальному запуску и крупной рекламной кампании, Capcom удалось превратить серию Monster Hunter в бренд мирового уровня. Мы по-прежнему твёрдо привержены удовлетворению ожиданий наших пользователей, используя ведущие возможности в отрасли разработки видеоигр для создания увлекательного игрового опыта.

В итоге Monster Hunter: World стала самой продаваемой игрой издателя. На втором месте расположилась Street Fighter II (17 млн), а следом идут сразу три части Resident Evil — пятая (11,9 млн), четвёртая (10,4 млн) и седьмая (10 млн).

Также Capcom рассказала об успехах Monster Hunter: Rise — продажи игры превысили 7,5 млн копий только на Switch. На ПК проект выйдет 13 января 2022. Демоверсия уже доступна в Steam.