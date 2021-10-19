В Valorant теперь минимум читеров — так мало не было с релиза

Riot Games опубликовала пост о результатах борьбы с читерами в Valorant. По мнению античит-аналитика компании Мэтта Паолетти, полностью избавиться от читеров невозможно, однако шутер показывает отличные результаты в этом направлении.

Число читеров в Valorant снизилось до минимума с релиза игры.

В Valorant всё ещё есть читеры, и в какой-то мере они будут всегда. Тем не менее мы потратили немало усилий на технические и программные улучшения нашей игры, чтобы убедиться в низком уровне общего процента читеров. Мы должны удерживать баланс между безопасностью наших пользователей и созданием средств борьбы с нечестной игрой.

Разработчики планируют и дальше обновлять свой античит под названием Vanguard — до тех пор, пока читы в Valorant станут «настолько неудобны, насколько это возможно».

Vanguard использует драйвер режима ядра — как и будущий античит в Call of Duty: Warzone под названием Ricochet. Он призван повысить безопасность и помочь отлавливать читеров, в том числе путём отслеживания манипуляций с файлами. Однако недавно в сеть утёк код драйвера из будущего античита — хотя Activision отметила, что это случилось в рамках тестирования.