Перезапуск мультфильма «Ну, погоди!» с современными героями выйдет в декабре

«Союзмультфильм» планирует выпустить перезапуск «Ну, погоди!» в первой половине декабря. Новый мультфильм не будет продолжением оригинала, а покажет уже знакомых героев в современности.

Свежий вид известному мультфильму придадут с помощью 3D-технологий. Помимо Волка и Зайца, которых озвучат Гарик Харламов и Дмитрий Хрусталёв соответственно, появятся новые персонажи. В их числе барсук Тим, ёжик Шу и косуля Уля.

Примерно так будут выглядеть современные герои из детства

Российский артист Иван Дорн со своим музыкальным издательством сделают свежую аранжировку для заставки, а также поработают и над другими песнями. Перезапуск «Ну, погоди!» сохранит важные элементы оригинала и представит всё ту же комедию без диалогов.

Планируется несколько сезонов. В первом будет 52 эпизода, а точная дата выхода пока что не сообщается.