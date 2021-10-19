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Перезапуск мультфильма «Ну, погоди!» с современными героями выйдет в декабре

Перезапуск мультфильма «Ну, погоди!» с современными героями выйдет в декабре
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«Союзмультфильм» планирует выпустить перезапуск «Ну, погоди!» в первой половине декабря. Новый мультфильм не будет продолжением оригинала, а покажет уже знакомых героев в современности.

Свежий вид известному мультфильму придадут с помощью 3D-технологий. Помимо Волка и Зайца, которых озвучат Гарик Харламов и Дмитрий Хрусталёв соответственно, появятся новые персонажи. В их числе барсук Тим, ёжик Шу и косуля Уля.

Примерно так будут выглядеть современные герои из детства

Примерно так будут выглядеть современные герои из детства

Российский артист Иван Дорн со своим музыкальным издательством сделают свежую аранжировку для заставки, а также поработают и над другими песнями. Перезапуск «Ну, погоди!» сохранит важные элементы оригинала и представит всё ту же комедию без диалогов.

Планируется несколько сезонов. В первом будет 52 эпизода, а точная дата выхода пока что не сообщается.

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