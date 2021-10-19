Николай Валуев о Team Spirit: надеюсь, наши службы найдут им применение в России

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал победу российской команды Team Spirit на The International 2021 по Dota 2. Он опасается, что игроки могут уехать за границу и «обслуживать интересы западных компаний». Политик выразил надежду, что «российские службы найдут им применение и работу». Валуев дал комментарий «Спорт-экспрессу».

На победу наших киберспортсменов могу отреагировать только положительно. Помню время, когда киберспорт ещё не был видом спорта. Успех российской команды на The International по игре Dota 2 — это серьёзный показатель, а самое главное, чтобы эти головастые ребятишки не уехали обслуживать интересы западных корпораций. Потому что по всему миру за такими молодыми умами идёт охота. Очень надеюсь, что наши службы найдут им применение и работу здесь, в России.

Депутат также прокомментировал выигранный призовой фонд команды.

$ 18 млн могут вскружить им голову, а могут и не вскружить. Это возрастная данность, что огромные деньги сводят молодых людей с ума. Тем более не совсем так, как это пишется про $ 18 млн. Но это колоссальные деньги, поэтому для них это и достижение, и хорошая сумма. Это их личное дело, что они будут с ними делать.

Team Spirit 17 октября стала чемпионом The International 2021 по Dota 2, обыграв в финале китайский коллектив PSG.LGD со счётом 3:2. Команда увезла с собой $ 18,2 млн.

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