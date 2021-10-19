Хэллоуин в Call of Duty: Mobile отметят сезоном «Кошмар» и тематическими ивентами

Авторы Call of Duty: Mobile анонсировали девятый сезон под названием «Кошмар». В нём вернётся режим «Осада Нежити» с обновлённой картой и предметами в стиле Хэллоуина.

Игроки смогут выиграть куклу Билли из серии фильмов «Пила» и другие предметы. Также новый сезон представит 50 новых уровней боевого пропуска и скины для оперативников. Например, Никто получит облик «Пугало», а Искра предстанет в образе «Арахнис».

С девятым сезоном в мобильной Call of Duty произойдут небольшие геймплейные изменения. На стандартной сложности будет появляться больше зомби, а ещё авторы добавят новые дневные миссии. Со стартом «Кошмара» разработчики добавят в шутер режим Drop Zone и хэллоуинское событие, в котором игроки будут ходить и «угощать» друг друга сладостями. Сезон стартует 21 октября в 3:00 мск.

Судя по всему, некстген-версия третьего «Ведьмака» выйдет совсем скоро. Игра получила возрастной рейтинг от агентства PEGI.