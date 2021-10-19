Хэллоуин в Call of Duty: Mobile отметят сезоном «Кошмар» и тематическими ивентами

Авторы Call of Duty: Mobile анонсировали девятый сезон под названием «Кошмар». В нём вернётся режим «Осада Нежити» с обновлённой картой и предметами в стиле Хэллоуина.
Игроки смогут выиграть куклу Билли из серии фильмов «Пила» и другие предметы. Также новый сезон представит 50 новых уровней боевого пропуска и скины для оперативников. Например, Никто получит облик «Пугало», а Искра предстанет в образе «Арахнис».
С девятым сезоном в мобильной Call of Duty произойдут небольшие геймплейные изменения. На стандартной сложности будет появляться больше зомби, а ещё авторы добавят новые дневные миссии. Со стартом «Кошмара» разработчики добавят в шутер режим Drop Zone и хэллоуинское событие, в котором игроки будут ходить и «угощать» друг друга сладостями. Сезон стартует 21 октября в 3:00 мск.
Судя по всему, некстген-версия третьего «Ведьмака» выйдет совсем скоро. Игра получила возрастной рейтинг от агентства PEGI.
- 19 октября 2021
-
13:40
-
13:29
-
13:19
-
13:09
-
12:59
-
11:52
-
11:40
-
11:17
-
10:17
-
10:15
-
09:36
-
09:28
-
09:15
-
00:35
- 18 октября 2021
-
23:28
-
22:40
-
20:57
-
20:57
-
19:39
-
19:14
-
18:34
-
18:21
-
17:35
-
17:31
-
17:11
-
16:54
-
16:39
-
15:33
-
15:10
-
14:10
-
13:59
-
12:41
-
12:28
-
12:26
-
11:51