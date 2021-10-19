Новый коллапс в New World: из-за технической ошибки игроки лишились ресурсов

В New World очередной скандал. В этот раз из-за падения тихоокеанского сервера Baralku. На выходных он был временно недоступен, а когда игроки смогли войти в игру, то обнаружили, что внутриигровой таймер сместился на 29 дней вперёд. Из-за привязки игровой логики ко времени все войны были окончены, а крафтовые станки игроков — разрушены.

Сообщение от системы о разрушении станков и сооружений

Разработчики прокомментировали ситуацию — откатить время обратно они уже не смогут.

Из-за времени, что успело пройти между падением сервера и обнаружением проблемы, откат Baralku до его прежнего состояния невозможен.



События в New World слишком комплексны и влияют на весь игровой мир. Откат на одном из серверов может привести к новым, гораздо более серьёзным проблемам, о которых мы можем не догадываться. Мы проведём несколько дополнительных профилактик серверов для предотвращения подобных ошибок в дальнейшем. Сожалеем за доставленные неудобства и благодарим за понимание.

Игроки негативно оценили ответ разработчиков. Помимо того, что им придётся заново добывать ресурсы, Amazon Games даже не предложила компенсацию пользователям.

Почему в такой БОЛЬШОЙ игре нет комьюнити-менеджеров? Кто-то, с кем мы сможем связаться, когда произойдёт что-то подобное. Никакой компенсации золотом, никаких бустеров опыта для пострадавших, ничего.



«Спасибо за понимание». Мы «не понимаем», почему должны страдать от некомпетентности разработчиков такой крупной компании.



Я знаю, что этот пост будет проигнорирован, но эта ситуация может произойти снова — что-то нужно делать уже сейчас.

Ранее в New World нашли новый баг — он помогает выигрывать битвы.