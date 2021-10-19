«Вечных» от Marvel сравнили с «Лигой справедливости» DC в первых отзывах

Ближайший блокбастер Marvel Studios — «Вечные». Фильм выйдет в России 4 ноября, однако в сети уже появились отзывы журналистов, которые посмотрели ленту на закрытом показе. В основном фильм похвалили за впечатляющий визуальный стиль и персонажей.

Картину назвали «Лигой справедливости», в которой каждому герою уделено должное время. Не обошлось и без недостатков. Из минусов блокбастера выделили затянутый второй акт и местами запутанное повествование.

Журналист Скотт Мензел подчеркнул, что каждый герой в «Вечных» ни разу не появлялся в киновселенной Marvel, но создатели фильма всё равно справились со своей задачей. Новые персонажи получились колоритными и интересными.

Это определённо один из самых красивых фильмов Marvel Studios в истории. Сцены после титров, кстати, обязательно посмотрите.

По словам главного редактора издания Collider Стивена Вайнтрауба, создателям «Вечных» удалось рассказать интересную историю и подать её под новым углом. Вайнтрауб считает, что это уникальный навык Marvel Studios.

Фильм очень красиво снят. Он не выглядит как типичный фильм Marvel Studios. История действительно удивила.

Первые полноценные обзоры ленты должны появиться на следующей неделе. После «Вечных» у Marvel Studios запланирована премьера фильма «Человек-паук: Нет пути домой». Лента выйдет 16 декабря.

18 октября Disney объявила о переносе множества фильмов, включая сиквел «Доктора Стрэнджа», «Чёрную пантеру 2» и других.