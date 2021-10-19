Ученики из Великобритании смогут изучать историю через Assassin's Creed прямо в школе

Ubisoft анонсировала партнёрство с фирмой Digital Schoolhouse — теперь школьники из Великобритании смогут изучать историю посредством «Интерактивных туров» в серии Assassin's Creed.
Компания предоставит 5000 ключей для 52 школ Англии. Учителя будут использовать игровые материалы для наглядной демонстрации тех или иных элементов или событий в определённый исторический период.
Директор по маркетингу Ubisoft в Великобритании Марк Слотер сообщил, что в цифровую эпоху очень важно обучать детей там, где им интересно.
«Интерактивный тур» — отличный пример того, как видеоигры могут использоваться в качестве эффективных образовательных инструментов. Они привлекают школьников к изучению материала через ту среду, в которой им самим интересно погружаться в современную цифровую эпоху.
«Интерактивный тур» — отдельный режим в серии Assassin's Creed, в котором игроку позволяют исследовать мир без геймплея с историческими справками для полного погружения в эпоху. Школьникам будут доступны сразу три тура: Древняя Греция из Odyssey, Древний Египет из Origins и Англия X века из Valhalla.
Режим для каждой части продаётся отдельно. «Интерактивный тур: Эпоха викингов» для Assassin's Creed Valhalla вышел 19 октября.
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