Ученики из Великобритании смогут изучать историю через Assassin's Creed прямо в школе

Ubisoft анонсировала партнёрство с фирмой Digital Schoolhouse — теперь школьники из Великобритании смогут изучать историю посредством «Интерактивных туров» в серии Assassin's Creed.

Компания предоставит 5000 ключей для 52 школ Англии. Учителя будут использовать игровые материалы для наглядной демонстрации тех или иных элементов или событий в определённый исторический период.

Директор по маркетингу Ubisoft в Великобритании Марк Слотер сообщил, что в цифровую эпоху очень важно обучать детей там, где им интересно.

«Интерактивный тур» — отличный пример того, как видеоигры могут использоваться в качестве эффективных образовательных инструментов. Они привлекают школьников к изучению материала через ту среду, в которой им самим интересно погружаться в современную цифровую эпоху.

«Интерактивный тур» — отдельный режим в серии Assassin's Creed, в котором игроку позволяют исследовать мир без геймплея с историческими справками для полного погружения в эпоху. Школьникам будут доступны сразу три тура: Древняя Греция из Odyssey, Древний Египет из Origins и Англия X века из Valhalla.

Режим для каждой части продаётся отдельно. «Интерактивный тур: Эпоха викингов» для Assassin's Creed Valhalla вышел 19 октября.