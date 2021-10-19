Иван Ургант похвалил российскую команду Team Spirit за победу на The International 2021

Иван Ургант прокомментировал победу российской команды Team Spirit на The International 2021 по Dota 2 в эфире передачи «Вечерний Ургант».

Мы поздравляем ребят, это невероятная победа, и как здорово, что именно наши российские команды становятся чемпионами мира в тех видах спорта, которые являются исконно русскими, — пляжный футбол и Dota 2.



Сейчас в сотнях российских семей мамы услышали эту новость и сказали сыновьям: «Прости меня, что запрещала тебе играть в Dota 2, но, может быть, начнёшь снова? Давай загрузим?» А в ответ: «Всё, мама, поздно, я уже депутат».

Team Spirit стала чемпионом The International 2021 по Dota 2, обыграв в финале китайский коллектив PSG.LGD со счётом 3:2. Состав увёз с собой $ 18,2 млн.

Ранее Владимир Путин лично поздравил российскую команду с победой. Депутат Николай Валуев тоже прокомментировал результаты коллектива. А в аэропорту Внуково появился баннер с поздравлением состава.