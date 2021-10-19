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Иван Ургант похвалил российскую команду Team Spirit за победу на The International 2021

Иван Ургант похвалил российскую команду Team Spirit за победу на The International 2021
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Иван Ургант прокомментировал победу российской команды Team Spirit на The International 2021 по Dota 2 в эфире передачи «Вечерний Ургант».

Мы поздравляем ребят, это невероятная победа, и как здорово, что именно наши российские команды становятся чемпионами мира в тех видах спорта, которые являются исконно русскими, — пляжный футбол и Dota 2.

Сейчас в сотнях российских семей мамы услышали эту новость и сказали сыновьям: «Прости меня, что запрещала тебе играть в Dota 2, но, может быть, начнёшь снова? Давай загрузим?» А в ответ: «Всё, мама, поздно, я уже депутат».
Мы ждали этого 10 лет. Наша команда Team Spirit выиграла The International! Мы ждали этого 10 лет. Наша команда Team Spirit выиграла The International!

Team Spirit стала чемпионом The International 2021 по Dota 2, обыграв в финале китайский коллектив PSG.LGD со счётом 3:2. Состав увёз с собой $ 18,2 млн.

Ранее Владимир Путин лично поздравил российскую команду с победой. Депутат Николай Валуев тоже прокомментировал результаты коллектива. А в аэропорту Внуково появился баннер с поздравлением состава.

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