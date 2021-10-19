Обладатели PS5 смогут делиться скриншотами и клипами в приложении PlayStation

Sony выпустила бета-версию приложения PlayStation на iOS и Android, которая позволяет делиться скриншотами и клипами с PS5. В ходе тестирования пользователи смогут отправлять медиафайлы в социальные сети прямо со смартфона, но пока только в Японии и Канаде.

Скриншоты и видео с PS5 автоматически загрузятся в облако при включении соответствующей функции и будут доступны в мобильном приложении 14 дней. Делиться контентом можно и в социальных сетях, и в PSN с друзьями.

Сохранённые скриншоты трофеев в PlayStation App не попадут, чтобы не засорять библиотеку. Видео игрового процесса должно быть продолжительностью не более 3 минут и разрешением до 1080p. Захват звука с микрофона в видеозаписях поддерживается.

Подобная функция уже реализована в приложении Xbox, причём она была доступна с релиза Xbox Series.

Участникам тестирования в Канаде и Японии не понадобится подписка PS Plus, которая необходима для доступа к облаку. Sony отмечает, что может изменить некоторые функции бета-версии и завершить её в любой момент.