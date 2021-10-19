После угроз от Sony фирма Dbrand вновь представила чёрные боковые панели для PS5

В начале года компания Dbrand начала продавать кастомные съёмные панели для PS5 в чёрно-матовом цвете, которые выглядели практически как оригинальные белые, что потенциально могло вылиться в судебное разбирательство с Sony.

Японцы действительно пригрозили иском и потребовали снять продукт с продаж. Dbrand выполнила требования, но уже спустя несколько дней представила новые боковые панели для консоли.

Новый вариант боковых панелей под названием Darkplates 2.0 несколько отличается от оригинала. Вместо острых выступов появились округлые грани, а на боковых стенках расположились вентиляционные отверстия напротив системы охлаждения консоли. Панели будут выпускаться в трёх цветах: матово-чёрном, ретро-сером и белом. Как утверждает производитель, разработка велась с сентября.

Dbrand уверена, что на этот раз у Sony не будет поводов для иска, так как производитель панелей использует собственный дизайн. Таким образом, Dbrand завершает спор и нейтрализует любые потенциальные претензии японцев.

Sony в письме к Ddrand требовала отменить рекламные акции и прекратить продажи лицевых панелей с конфигурацией PS5 или аналогичной конфигурации продукта Sony Interactive Entertainment, использование по всему миру знаков PlayStation и SIE, а также рекламные акции и продажи продуктов с маркировкой семейства PlayStation и другими признаками SIE

Кастомные панели Darkplates 2.0 обойдутся в $ 59 (4500 рублей) в период предзаказа, а после — в $ 69 (5300 рублей). Dbrand планирует начать продажи уже в ноябре.