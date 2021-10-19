Улики и преступления: как работать детективом в игре про молодого Шерлока Холмса
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Разработчики Sherlock Holmes Chapter One из студии Frogwares рассказали об одной из главных особенностей игры — детективной линии. На ней построена большая часть игрового процесса, включая изучение улик, маскировку с переодеванием в стиле Hitman и многое другое.
Детективные особенности в Sherlock Holmes Chapter One
- Любое преступление начинается с поиска улик и зацепок. В этом плане игра про Шерлока Холмса предоставит полную свободу действий. Для удачного завершения дела необязательно искать всё, можно работать с тем, что есть.
- Молодому Холмсу не доверяют, поэтому нужно использовать маскировку. Например, можно нацепить бороду, элегантный костюм и шляпу. Тогда жители острова станут разговорчивее.
- Система обвинений напоминает L.A. Noire от Rockstar. При наличии достаточных доказательств можно обвинить кого угодно, но вот за последствия придётся отвечать.
- По словам разработчиков, они хотели дать игрокам почувствовать себя настоящими детективами. Молодой Шерлок Холмс поможет в этом.
Сюжет занесёт игроков на остров в Средиземном море. Шерлоку предстоит раскрыть несколько преступлений и остаться в живых. Релиз игры состоится 16 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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