Улики и преступления: как работать детективом в игре про молодого Шерлока Холмса

Разработчики Sherlock Holmes Chapter One из студии Frogwares рассказали об одной из главных особенностей игры — детективной линии. На ней построена большая часть игрового процесса, включая изучение улик, маскировку с переодеванием в стиле Hitman и многое другое.

Детективные особенности в Sherlock Holmes Chapter One

Любое преступление начинается с поиска улик и зацепок. В этом плане игра про Шерлока Холмса предоставит полную свободу действий. Для удачного завершения дела необязательно искать всё, можно работать с тем, что есть.

Молодому Холмсу не доверяют, поэтому нужно использовать маскировку. Например, можно нацепить бороду, элегантный костюм и шляпу. Тогда жители острова станут разговорчивее.

Система обвинений напоминает L.A. Noire от Rockstar. При наличии достаточных доказательств можно обвинить кого угодно, но вот за последствия придётся отвечать.

По словам разработчиков, они хотели дать игрокам почувствовать себя настоящими детективами. Молодой Шерлок Холмс поможет в этом.

Сюжет занесёт игроков на остров в Средиземном море. Шерлоку предстоит раскрыть несколько преступлений и остаться в живых. Релиз игры состоится 16 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.