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Улики и преступления: как работать детективом в игре про молодого Шерлока Холмса

Улики и преступления: как работать детективом в игре про молодого Шерлока Холмса
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Разработчики Sherlock Holmes Chapter One из студии Frogwares рассказали об одной из главных особенностей игры — детективной линии. На ней построена большая часть игрового процесса, включая изучение улик, маскировку с переодеванием в стиле Hitman и многое другое.

Детективные особенности в Sherlock Holmes Chapter One

  • Любое преступление начинается с поиска улик и зацепок. В этом плане игра про Шерлока Холмса предоставит полную свободу действий. Для удачного завершения дела необязательно искать всё, можно работать с тем, что есть.
  • Молодому Холмсу не доверяют, поэтому нужно использовать маскировку. Например, можно нацепить бороду, элегантный костюм и шляпу. Тогда жители острова станут разговорчивее.
  • Система обвинений напоминает L.A. Noire от Rockstar. При наличии достаточных доказательств можно обвинить кого угодно, но вот за последствия придётся отвечать.
  • По словам разработчиков, они хотели дать игрокам почувствовать себя настоящими детективами. Молодой Шерлок Холмс поможет в этом.

Сюжет занесёт игроков на остров в Средиземном море. Шерлоку предстоит раскрыть несколько преступлений и остаться в живых. Релиз игры состоится 16 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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