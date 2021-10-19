В Assassin's Creed Valhalla бесплатно появился интерактивный тур «Эпоха Викингов»

Ubisoft выпустила бесплатное дополнение для Assassin's Creed Valhalla, которое привносит в игру образовательный интерактивный тур «Эпоха Викингов». Апдейт позволяет изучать интересные места и культуру людей в Англии и Норвегии IX-XI веков, а также мифические Ётунхейм и Асгард.

Ранее Ubisoft выпускала образовательные режимы по Древнему Египту (AC Origins) и Античной Греции (AC Odyssey), в которых игрока вёл гид. По словам компании, новый тур больше ориентирован на повествование благодаря восьми заданиям — их предстоит выполнять для изучения знаковых мест и быта людей.

По ходу выполнения заданий будут открываться сайты с коллекциями музеев, среди которых Британский культурный фонд Хэмпшира, территория и музей парка Престон, Йоркский археологический фонд, Британская библиотека, Французский Национальный музей и Национальный музей Дании.

Дополнение «Интерактивный тур: эпоха викингов» можно приобрести отдельно за 829 рублей, но только на ПК в магазинах Ubisoft и Epic Games. На консолях и в сервисах Google Stadia и Amazon Luna отдельная версия тура появится в 2022 году.

Также стало известно, что ученики в Великобритании будут изучать историю через интерактивные туры Assassin's Creed.