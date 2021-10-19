Microsoft Flight Simulator получит издание «Игра года» с новыми самолётами и локациями
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Авторы Microsoft Flight Simulator анонсировали для игры издание Game of the Year. Оно выйдет 18 ноября, а все владельцы оригинала получат обновление бесплатно.
Издание «Игра года» добавит в симулятор множество нового контента, включая самолёты, локации, аэропорты и многое другое. Также появится поддержка DirectX 12.
Что появится нового с изданием «Игра года»
- Пять новых самолётов, среди которых истребитель F/A-18E/F Super Hornet, CubCrafters NX Cub и другие.
- Восемь аэропортов из Европы и США;
- Шесть свежих локаций;
- Обновлённая погода и её физика;
- Поддержка DirectX 12;
- Новая система обучения с 14 свежими уроками.
После релиза издания обычную версию игры снимут с продаж. Microsoft Flight Simulator доступна на Xbox Series и ПК.
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