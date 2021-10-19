Microsoft Flight Simulator получит издание «Игра года» с новыми самолётами и локациями

Авторы Microsoft Flight Simulator анонсировали для игры издание Game of the Year. Оно выйдет 18 ноября, а все владельцы оригинала получат обновление бесплатно.

Издание «Игра года» добавит в симулятор множество нового контента, включая самолёты, локации, аэропорты и многое другое. Также появится поддержка DirectX 12.

Что появится нового с изданием «Игра года»

Пять новых самолётов, среди которых истребитель F/A-18E/F Super Hornet, CubCrafters NX Cub и другие.

Восемь аэропортов из Европы и США;

Шесть свежих локаций;

Обновлённая погода и её физика;

Поддержка DirectX 12;

Новая система обучения с 14 свежими уроками.

После релиза издания обычную версию игры снимут с продаж. Microsoft Flight Simulator доступна на Xbox Series и ПК.