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Microsoft Flight Simulator получит издание «Игра года» с новыми самолётами и локациями

Microsoft Flight Simulator получит издание «Игра года» с новыми самолётами и локациями
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Авторы Microsoft Flight Simulator анонсировали для игры издание Game of the Year. Оно выйдет 18 ноября, а все владельцы оригинала получат обновление бесплатно.

Издание «Игра года» добавит в симулятор множество нового контента, включая самолёты, локации, аэропорты и многое другое. Также появится поддержка DirectX 12.

Что появится нового с изданием «Игра года»

  • Пять новых самолётов, среди которых истребитель F/A-18E/F Super Hornet, CubCrafters NX Cub и другие.
  • Восемь аэропортов из Европы и США;
  • Шесть свежих локаций;
  • Обновлённая погода и её физика;
  • Поддержка DirectX 12;
  • Новая система обучения с 14 свежими уроками.

После релиза издания обычную версию игры снимут с продаж. Microsoft Flight Simulator доступна на Xbox Series и ПК.

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