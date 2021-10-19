Соавтор Halo и создатель провальной Disintegration возглавит новую студию EA

Соавтор серии Halo и создатель провальной игры Disintegration Маркус Лехто (Marcus Lehto) объявил о том, что возглавит новую студию EA в Сиэтле.

Команда займётся шутером от первого лица в открытом мире.

Маркус Лехто работал в Bungie и стоял у истоков серии Halo, а в 2014 году основал собственную студию V1 Interactive. В 2020 году команда во главе с Лехто выпустила сетевой шутер со стратегическими элементами Disintegration. Однако проект разочаровал и критиков, и игроков, а сервера были отключены менее чем через полгода с момента релиза. Из-за провала Disintegration студию V1 Interactive пришлось закрыть.

Судя по сообщению Маркуса Лехто в «Твиттере», геймдизайнер воодушевлён присоединением к EA и ему не терпится поделиться подробностями.