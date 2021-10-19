Dying Light для Switch забанили в России — и вот почему

Версия Dying Light для Nintendo Switch не может добраться до релиза в России, Европе, Австралии и Новой Зеландии. Разработчики из Techland уже успели прокомментировать ситуацию.
Как оказалось, распространение цифровых версий игр для Switch в Европе происходит через немецкий офис, однако Dying Light в Германии официально под запретом — и именно поэтому проект не могут выпустить в других странах европейского региона eShop.
Мы работаем с местными властями и нашими партнёрами для удаления блокировки в ближайшее время.
Со своей стороны можем подтвердить, что версию боевика для обзора нам также предоставили не для европейского региона, а для американского — как теперь оказалось, причина в общеевропейском бане.
Мы, кстати, можем поделиться первыми впечатлениями от Dying Light на Nintendo Switch. Обычно подобные порты имеют множество проблем — либо уж совсем плохо выглядят, либо плохо работают. А иногда и то и другое. Тут всего этого чудом удалось избежать — на портативной консоли экшен выглядит и работает неплохо.
Но, конечно, с учётом ограничений железа. Вспоминая проблемы игры на той же PS4, по крайней мере, на старте продаж, подобное приятно удивляет. Ниже несколько моих скриншотов — но делайте скидку, как это выглядит в динамике на 7-дюймовом экране.
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