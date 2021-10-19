«Мы справимся… наверное»: представлен новый трейлер «Стражей Галактики»

Создатели супергеройского боевика «Стражи Галактики» представили свежий рекламный ролик игры, в котором команда сражается с недругами и космическими монстрами под песню Kickstart My Heart группы Motley Crue.

За разработку игры отвечает Eidos Montreal, известная по Deus Ex: Human Revolution и Deus Ex: Mankind Divided. Как и предыдущие игры студии, «Стражи Галактики» станут одиночным сюжетным приключением.

Пользователи возьмут под управление лидера Стражей Питера Квилла, известно как Звёздный лорд. В бою предстоит создавать комбинации с другими членами отряда, каждый из которых обладает уникальными навыками. Взаимодействие будет необходимо для победы над группами врагов или особо сильными боссами.

Также игроки смогут отдавать приказы отряду во время боя и вести диалоги, чтобы выстраивать отношения с напарниками. В «Стражах Галактики» предстоит принимать важные решения, которые повлияют на дальнейшее развитие событий.

«Стражи Галактики» выйдут 26 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.