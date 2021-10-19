«Мы справимся… наверное»: представлен новый трейлер «Стражей Галактики»

Создатели супергеройского боевика «Стражи Галактики» представили свежий рекламный ролик игры, в котором команда сражается с недругами и космическими монстрами под песню Kickstart My Heart группы Motley Crue.
За разработку игры отвечает Eidos Montreal, известная по Deus Ex: Human Revolution и Deus Ex: Mankind Divided. Как и предыдущие игры студии, «Стражи Галактики» станут одиночным сюжетным приключением.
Пользователи возьмут под управление лидера Стражей Питера Квилла, известно как Звёздный лорд. В бою предстоит создавать комбинации с другими членами отряда, каждый из которых обладает уникальными навыками. Взаимодействие будет необходимо для победы над группами врагов или особо сильными боссами.
Также игроки смогут отдавать приказы отряду во время боя и вести диалоги, чтобы выстраивать отношения с напарниками. В «Стражах Галактики» предстоит принимать важные решения, которые повлияют на дальнейшее развитие событий.
«Стражи Галактики» выйдут 26 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
- 19 октября 2021
-
22:44
-
22:18
-
20:56
-
19:55
-
19:10
-
18:59
-
18:42
-
18:15
-
18:05
-
17:53
-
17:52
-
16:58
-
16:24
-
15:40
-
15:32
-
15:24
-
15:22
-
15:22
-
15:18
-
15:12
-
14:31
-
13:40
-
13:29
-
13:19
-
13:09
-
12:59
-
11:52
-
11:40
-
11:17
-
10:17
-
10:15
-
09:36
-
09:28
-
09:15
-
00:35