Для FIFA 22 анонсировали второй патч — пасы и навесы станут точнее

EA анонсировала второй патч для FIFA 22. Его выход состоится уже в «ближайшее время».

В основном обновление исправляет визуальные ошибки в FIFA Ultimate Team и других режимах, однако и с точки зрения геймплея найдутся изменения. Например, боты станут реже перехватывать точные пасы и навесы, а на уровне сложности «Любитель» и выше — гораздо чаще фолить.

В режиме карьеры появятся новые ролики для Лиги чемпионов и Лиги Европы, а игроки молодёжной академии больше не будут исчезать из клуба во время старта нового сезона. Также EA обновит некоторые формы, элементы стадионов, празднования, мячи, 2D-изображения игроков, речёвки, гимны и элементы интерфейса.

EA Sports рассказала об исправлении ошибки, при которой игроки могли выходить из матчей и не получать за это поражение. Особенных нарушителей — а это больше 30 тысяч человек — компания отправила в 7-дневный бан от FIFA Ultimate Team, однако некоторые игроки пишут про появляющиеся сообщения о бане на 1000 дней и более.

Игрока заблокировали на 1000 дней

Обновление должно выйти в ближайшее время на ПК (Steam, Origin) и на следующей неделе на консолях.

Ранее стало известно о том, что EA может переименовать FIFA в EA Sports FC уже в следующей части серии, а Футбольная ассоциация FIFA уже начала поиск новых партнёров для продвижения франшизы в играх и киберспорте.