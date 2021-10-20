Для FIFA 22 анонсировали второй патч — пасы и навесы станут точнее

EA анонсировала второй патч для FIFA 22. Его выход состоится уже в «ближайшее время».
В основном обновление исправляет визуальные ошибки в FIFA Ultimate Team и других режимах, однако и с точки зрения геймплея найдутся изменения. Например, боты станут реже перехватывать точные пасы и навесы, а на уровне сложности «Любитель» и выше — гораздо чаще фолить.
В режиме карьеры появятся новые ролики для Лиги чемпионов и Лиги Европы, а игроки молодёжной академии больше не будут исчезать из клуба во время старта нового сезона. Также EA обновит некоторые формы, элементы стадионов, празднования, мячи, 2D-изображения игроков, речёвки, гимны и элементы интерфейса.
EA Sports рассказала об исправлении ошибки, при которой игроки могли выходить из матчей и не получать за это поражение. Особенных нарушителей — а это больше 30 тысяч человек — компания отправила в 7-дневный бан от FIFA Ultimate Team, однако некоторые игроки пишут про появляющиеся сообщения о бане на 1000 дней и более.
Игрока заблокировали на 1000 дней
Обновление должно выйти в ближайшее время на ПК (Steam, Origin) и на следующей неделе на консолях.
Ранее стало известно о том, что EA может переименовать FIFA в EA Sports FC уже в следующей части серии, а Футбольная ассоциация FIFA уже начала поиск новых партнёров для продвижения франшизы в играх и киберспорте.
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