Заговор и букмекеры: китайцы не верят в победу Team Spirit на The International по Dota 2

На китайском форуме Weibo игрок собрал все самые странные факты The International 2021 по Dota 2 и пришёл к выводу, что турнир «скомпрометирован».

Якобы изначально был «сценарий, по которому Team Spirit должна была победить в турнире». ​По мнению некоторых китайских зрителей, сильнейшие команды мира по Dota 2 играли плохо намеренно — и в этом замешаны букмекерские конторы и даже правительство РФ.

​Например, в матче Virtus.Pro — Team Spirit мидер «Медведей» gpk- совершал ошибки на пустом месте. Шёл в невидимости в ту зону, где точно были противники с элементами обнаружения, и «собирал неверные артефакты». В итоге VP впервые за свою историю проиграла «Спиритам» 1:2 и выбыла с турнира

Особенно много «фактов» посвящено финальному дню. Например, автор утверждает, что первая карта полуфинального матча Secret — Spirit была очень простой для европейцев. А во второй и третьей они совершали те ошибки, которых не позволяли себе на протяжении всего турнира, и в итоге проиграли со счётом 1:2.

Финальный матч Team Spirit — PSG.LGD подвергся самому кропотливому разбору. Действия LGD на первух двух картах не поддаются объяснению — странный выбор предметов, неправильные позиции в драках, проигранные линии — всё это несвойственно китайскому гранду.

Автор утверждает, что LGD по-настоящему играла только на третьей и четвёртой картах, чтобы «создать видимость борьбы» и сравнять счёт. После этого «никто из китайской команды не был особенно рад этому». Финальный матч вновь прошёл под диктовку российской команды.

Масло в огонь подливает то, что xiao8 — тренер LGD — уже не раз был замечен в ставках на киберспорт, включая ставки и против своей команды. У автора нет доказательств того, что xiao8 ставил и на матчи The International 10, однако он в этом абсолютно уверен.

однако он в этом абсолютно уверен. Помимо подозрительных ошибок, автор упоминает и другие моменты: 14 из 18 команд TI10 спонсируются ​букмекерскими конторами, и они могут быть замешаны в финансовых махинациях. Перед некоторыми матчами на Twitch в названии уже был указан победитель, об этом даже сообщал твиттер Team Secret, однако затем оно скоропостижно менялось обратно.

Утечка сценария?

В заключении автор написал неподтверждённый слух, что отец Yatoro — керри команды Team Spirit — крупный российский бизнесмен с большим влиянием в Восточной Европе, где и проходил The International 10. По мнению пользователя, тот факт, что президент РФ поздравил российский коллектив с победой — хотя до этого никогда не поздравлял Virtus.Pro с выигрышем Major-турниров — тоже вносит определённое понимание в его теорию.

Комментаторы на Reddit раскритиковали теорию автора. Они напомнили ему, что махинации на таком крупном уровне так или иначе просочились бы в сеть. А все ошибки в матчах объяснимы влиянием сцены и банальным волнением игроков.

Team Spirit 17 октября стала чемпионом The International 2021 по Dota 2, обыграв в финале китайский коллектив PSG.LGD со счётом 3:2. Команда увезла с собой $ 18,2 млн. Ранее коллектив с победой поздравил Владимир Путин, а Николай Валуев выразил опасение, что игроки могут уехать за границу и «обслуживать интересы западных корпораций». Известный журналист и комментатор Василий Уткин оказался недоволен словами депутата.