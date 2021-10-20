Microsoft недовольна медленным ростом подписчиков Xbox Game Pass

Судя по всему, число подписчиков Xbox Game Pass не оправдало ожидания Microsoft. Компания предполагала, что в период с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021-го рост составит 47,79%, однако он оказался меньше — 37,48%.

Прошлый год порадовал корпорацию большим спросом на Game Pass. Microsoft ожидала, что рост составит 71%, тогда как количество подписчиков сервиса в 2020 году увеличилось на 85,75%. Возможно, такой интерес игроков к Xbox Game Pass вызван пандемией COVID-19.

Точное число подписчиков Game Pass неизвестно: в январе 2021 года компания сообщала о 18 млн. Аналитики предполагают, что на текущий момент аудитория составляет от 20 до 23 млн.

19 октября стали известны игры, которые пополнят библиотеку Xbox Game Pass в октябре. Среди них оказались Age of Empires IV, The Forgotten City и другие тайтлы.