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Resident Evil Village получила первую скидку в PS Store на хэллоуинской распродаже

Resident Evil Village получила первую скидку в PS Store на хэллоуинской распродаже
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В PS Store началась распродажа в честь Хэллоуина. По акции можно купить множество крупных хорроров и триллеров, а также и другие игры. Resident Evil Village получила первую скидку в цифровом магазине Sony.

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Акция продлится до 4 ноября. Страницы распродажи пока что нет в PS Store, но с предложениями можно ознакомиться на сайте PS Prices.

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