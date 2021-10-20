Resident Evil Village получила первую скидку в PS Store на хэллоуинской распродаже
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В PS Store началась распродажа в честь Хэллоуина. По акции можно купить множество крупных хорроров и триллеров, а также и другие игры. Resident Evil Village получила первую скидку в цифровом магазине Sony.
Самые интересные предложения
- Resident Evil Village — 2849 рублей (-43%)
- Raccoon City Edition — 1839 рублей (-60%)
- Resident Evil 2 — 919 рублей (-60%)
- Resident Evil 7 — 599 рублей (-50%)
- Call Of Cthulhu — 500 рублей (-65%)
- Biomutant — 2781 рубль (-35%)
- The Dark Pictures Anthology: Little Hope — 1074 рубля (-50%)
- Wolfenstein II: The New Colossus — 1015 рублей (-60%)
- The Evil Within 2 — 841 рубль (-67%)
- Little Nightmares — 549 рублей (-75%)
- Little Nightmares 2 Deluxe Edition — 1908 рублей (-33%).
Акция продлится до 4 ноября. Страницы распродажи пока что нет в PS Store, но с предложениями можно ознакомиться на сайте PS Prices.
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