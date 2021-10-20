Resident Evil Village получила первую скидку в PS Store на хэллоуинской распродаже

В PS Store началась распродажа в честь Хэллоуина. По акции можно купить множество крупных хорроров и триллеров, а также и другие игры. Resident Evil Village получила первую скидку в цифровом магазине Sony.

Самые интересные предложения

Акция продлится до 4 ноября. Страницы распродажи пока что нет в PS Store, но с предложениями можно ознакомиться на сайте PS Prices.