По мотивам нового «Бэтмена» выпустят игрушечную машинку. Она разгоняется до 24 км/ч

Компания Hot Wheels представила бэтмобиль из грядущего «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном. Машинка выполнена в масштабе 1:10, разгоняется примерно до 24 км/ч. а за рулём сидит фигурка Тёмного рыцаря.

Машину проработали очень достойно: на кузов нанесли визуальные повреждения, а внутри есть приборная панель с работающим рулём. У машины светятся фары, из двигателя идёт водяной пар.

Компания так же поделилась размерами автомобиля: длина — 50 сантиметров, ширина — 24 сантиметра, а высота — 13 сантиметров. По словам Hot Wheels, одного заряда машинки хватает примерно на 3 часа езды.

Бэтмобиль поступит в продажу 20 октября и будет стоить $ 500.

Ранее на DC Fandome 2021 показали новый трейлер «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном. Бэтмобиль занимает особое место в ролике, с его помощью боец с преступностью эффектно догоняет Пингвина и не позволяет ему уйти. Видео посмотрели 31 млн раз за первые 24 часа. В России фильм начнут показывать 3 марта 2022 года.