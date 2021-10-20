Воссоздали даже бургер: новую экранизацию Resident Evil сравнили с игрой

В рамках рекламной компании фильма Resident Evil: Welcome to Raccoon City («Обитель зла: Раккун-Сити») режиссёр Йоханнес Робертс рассказал про вдохновение. В небольшом ролике можно увидеть сравнение с ремейком Resident Evil 2.
Робертс заявил, что из ленты получится хорошая адаптация видеоигр. Он постарался воссоздать многие элементы так, чтобы их узнали фанаты. Например, в фильме будет почти точная копия бургера, который ест водитель грузовика из пролога ремейка второй части. Ожидаемо есть очевидные сходства у здания полицейского участка Раккун-Сити.
Под конец Робертс подчеркнул, что это всё же хоррор-экранизация — стоит ожидать пугающие и атмосферные моменты, которые точно оценят фанаты франшизы.
Главные роли исполнили Том Хоппер (Альберт Вескер), Кая Скоделарио (Клэр Рэдфилд), Ханна Джон-Кэймен (Джилл Валентайн), Эван Джогиа (Леон Кеннеди) и Робби Амелл (Крис Рэдфилд).
Премьера ленты в России состоится 2 декабря, а во всём мире фильм выйдет раньше — 24 ноября.
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