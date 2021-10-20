Vampyr улучшили для PS5 и Xbox Series — теперь 1440р при 60 FPS

Издатель Focus представила и сразу же выпустил патч для Vampyr, который оптимизирует игру для PlayStation 5 и Xbox Series. При этом она всё ещё работает по обратной совместимости, поэтому нововведения ограничены.

Благодаря улучшениям для некстген-консолей, теперь вы можете посетить чумной викторианский Лондон в разрешении 1440р при 60 FPS! Спасёте ли вы жителей города или будете питаться теми, кого поклялись защищать?

Vampyr — экшен-RPG от Dontnod, авторами Life is Strange и Life is Strange 2. Действие происходит в Лондоне 1918 года, поражённого чумой. Главный герой — доктор-вампир Джонатан Рид. Игроку необходимо балансировать между нахождением лекарства от эпидемии и собственными интересами — есть ведь кого-то надо.

Vampyr вышла в 2018 году и получила смешанные отзывы — на MetaCritic у игры 72 балла от критиков и 67 от игроков.