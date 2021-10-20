Американский политик Тед Круз признался в любви к играм, но ещё не добрался до Minecraft

Блогер под ником ryantufford спросил у американского сенатора Теда Круза мнение о последнем обновлении для Minecraft. Тот признался в любви к играм, однако провести время в Minecraft так и не удалось.
Автор ролика опубликовал его в своём TikTok. На данный момент у видео 1,7 млн просмотров и почти 350 тыс. лайков. Пользователи в комментариях шутят, что Круз — настоящий геймер, а играть в Minecraft вовсе не обязательно.
В 2015 году Круз рассказывал о своей любви к видеоиграм. В детстве и юности он много времени проводил в Space Invaders, Sonic the Hedgehog и других классических тайтлах. Тогда он отметил, что рад бы играть постоянно, но из-за отсутствия времени не может этого делать.
Девушка показывает в TikTok процесс приготовления различных блюд из Stardew Valley. Фанатка намерена сделать 80 видов еды, а пока готово лишь 30.
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