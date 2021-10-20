Новые данжи в Destiny 2 не будут доступны в стандартной версии «Королевы-ведьмы»
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Комьюнити-менеджер Bungie под ником Cozmo23 рассказал, что в стандартном издании дополнения «Королева-ведьма» для Destiny 2 не будут включены новые рейды. Доступ к ним появится только при покупке Deluxe-издания.
Если вы приобретёте расширенное издание «Королевы-ведьмы», то получите расширение, все четыре сезона следующего года и два данжа.
Если вы приобретёте стандартное издание, то потом всё равно сможете перейти на deluxe-издание, чтобы получить доступ к данжам. В будущем мы также предложим вам отдельный способ покупки данжей, но они не будут включены в сезонные абонементы.
Комментарий комьюнити-менеджера компании собрал уже более 1800 дизлайков. Игроки недовольны тем, что для полного доступа ко всему контенту придётся приобретать издание подороже.
Релиз дополнения «Королева-ведьма» состоится 22 февраля на ПК, Stadia, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Вместе с релизом расширения Bungie уберёт весь контент из «Отвергнутых» — с 7 декабря по 21 февраля игроки смогут полностью бесплатно ознакомиться с сюжетной кампанией.
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