Новые данжи в Destiny 2 не будут доступны в стандартной версии «Королевы-ведьмы»

Комьюнити-менеджер Bungie под ником Cozmo23 рассказал, что в стандартном издании дополнения «Королева-ведьма» для Destiny 2 не будут включены новые рейды. Доступ к ним появится только при покупке Deluxe-издания.

Если вы приобретёте расширенное издание «Королевы-ведьмы», то получите расширение, все четыре сезона следующего года и два данжа.



Если вы приобретёте стандартное издание, то потом всё равно сможете перейти на deluxe-издание, чтобы получить доступ к данжам. В будущем мы также предложим вам отдельный способ покупки данжей, но они не будут включены в сезонные абонементы.

Комментарий комьюнити-менеджера компании собрал уже более 1800 дизлайков. Игроки недовольны тем, что для полного доступа ко всему контенту придётся приобретать издание подороже.

Релиз дополнения «Королева-ведьма» состоится 22 февраля на ПК, Stadia, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Вместе с релизом расширения Bungie уберёт весь контент из «Отвергнутых» — с 7 декабря по 21 февраля игроки смогут полностью бесплатно ознакомиться с сюжетной кампанией.