Фанат из России показал свою версию ремастера GTA: San Andreas

Художник из России под ником Darudnik1 показал своё видение ремастера Grand Theft Auto: San Andreas. Он создал рендер, на котором можно увидеть Грув-стрит в обновлённом виде с новыми текстурами и освещением.
Пользователи в комментариях оценили работу. Аудитория просит энтузиаста сделать ещё больше изображений на другие части GTA. Судя по всему, следующий обновлённый взгляд получит GTA: Vice City — на это намекнул сам художник.
В профиле Darudnik1 есть и другие работы. Например, свежий взгляд на Need for Speed, который люди тоже оценили высоко. В июле 2021 года художник обещал показать обновлённую Resident Evil 4, но пока этого не произошло.
Ремастеры GTA 3, Vice City и San Andreas выйдут до конца года на ПК, PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One и Nintendo Switch. В первой половине 2022 года сборник появится на iOS и Android.
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