Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Новости

Фанат из России показал свою версию ремастера GTA: San Andreas

Фанат из России показал свою версию ремастера GTA: San Andreas
Комментарии

Художник из России под ником Darudnik1 показал своё видение ремастера Grand Theft Auto: San Andreas. Он создал рендер, на котором можно увидеть Грув-стрит в обновлённом виде с новыми текстурами и освещением.

Пользователи в комментариях оценили работу. Аудитория просит энтузиаста сделать ещё больше изображений на другие части GTA. Судя по всему, следующий обновлённый взгляд получит GTA: Vice City — на это намекнул сам художник.

В профиле Darudnik1 есть и другие работы. Например, свежий взгляд на Need for Speed, который люди тоже оценили высоко. В июле 2021 года художник обещал показать обновлённую Resident Evil 4, но пока этого не произошло.

Ремастеры GTA 3, Vice City и San Andreas выйдут до конца года на ПК, PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One и Nintendo Switch. В первой половине 2022 года сборник появится на iOS и Android.

Комментарии
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021