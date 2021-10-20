Team Spirit добавили в Зал славы Dota 2 после победы на The International 2021

Valve обновила Зал славы в клиенте Dota 2 — туда после громкой победы на The International 10 добавили российскую команду Team Spirit.
Многие обратили внимание, что в игре команду не называют российской — она отмечена как «восточноевропейская». Как отметили в сообществе, ту же NAVI в MOBA называют «украинской», хотя в составе есть и россияне.
В остальном патч версии 5066 размером 41,7 мегабайта скромный — он улучшает автографы талантов и обновляет локализацию 19 языков, в числе которых и русский.
The International 2021 прошёл с 7 по 17 октября, а Team Spirit чуть не вылетела с чемпионата на отборочных этапах. Коллектив не сразу набрал обороты в групповой стадии и смог пройти в верхнюю сетку плей-офф. По итогу всех матчей Team Spirit подняла над головой Аегис. При этом в Китае уже строят теории заговора касательно подозрительного триумфа русских игроков.
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