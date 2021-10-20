В New World наконец-то добавили перенос персонажа. Его обещали ещё две недели назад

В New World добавили долгожданную возможность переносить персонажа на другой сервер. Разработчики обещали внедрить возможность чуть ли не на старте продаж, но функцию постоянно откладывали.

Перенести героя на другой сервер можно бесплатно — но только один раз. Специальный жетон можно забрать бесплатно в виртуальном магазине — но, опять же, только один. Последующие придётся покупать за реальные деньги, хотя сейчас этого сделать нельзя.

Для переноса героя надо сделать

Зайти в New World и открыть магазин Нажать на вкладку World Transfer внизу экрана Выбрать бесплатный жетон и подтвердить покупку Выбрать новый сервер (но обязательно в том же регионе).

Вдобавок игрокам за проблемы на запуске подарили эмоцию «Ожидания».

New World вышла в конце сентября и стала главным хитом Steam в 2021 году — и одним из главных в истории всего сервера. Пиковый онлайн превысил 900 тысяч человек — это четвёртый результат в истории магазина.