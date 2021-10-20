Кратос, Элой, Дрейк, Рэтчет: в рекламе УЕФА появились культовые герои PlayStation
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В сети появились рекламные ролики Лиги чемпионов УЕФА, где засветились культовые герои PlayStation. Вероятно, это напрямую связано с тем, что Sony уже которой год остаётся спонсором футбольных соревнований.
Кратос и Атрей из God of War
В роли футболистов
Элой из Horizon Zero Dawn
В роли тренера
Нейтан Дрейк из Uncharted
В роли искателя приключений, который прошмыгнул на матч без билета
Рэтчет и Кланк из Ratchet & Clank
В роли полевых врачей
Возможно, появится ещё несколько роликов с другими героями PlayStation — таких у компании ещё огромное множество. В целом подобная реклама в последнее время уже не так сильно удивляет. Сейчас всё больше компаний пытаются совмещать разные медиа — Fortnite, кстати, это показывает лучше всего.
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