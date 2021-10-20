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Кратос, Элой, Дрейк, Рэтчет: в рекламе УЕФА появились культовые герои PlayStation

Кратос, Элой, Дрейк, Рэтчет: в рекламе УЕФА появились культовые герои PlayStation
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В сети появились рекламные ролики Лиги чемпионов УЕФА, где засветились культовые герои PlayStation. Вероятно, это напрямую связано с тем, что Sony уже которой год остаётся спонсором футбольных соревнований.

Кратос и Атрей из God of War

В роли футболистов

Элой из Horizon Zero Dawn

В роли тренера

Нейтан Дрейк из Uncharted

В роли искателя приключений, который прошмыгнул на матч без билета

Рэтчет и Кланк из Ratchet & Clank

В роли полевых врачей

Возможно, появится ещё несколько роликов с другими героями PlayStation — таких у компании ещё огромное множество. В целом подобная реклама в последнее время уже не так сильно удивляет. Сейчас всё больше компаний пытаются совмещать разные медиа — Fortnite, кстати, это показывает лучше всего.

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