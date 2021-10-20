В Китае прошёл уже второй турнир по Beat Saber с AR-презентацией

Китайская компания NetEase провела второй ежегодный финальный турнир VR Esports. Против друг друга выступили лучшие игроки Beat Saber из прошлых региональных турниров.
Прямые трансляции ивента проводили с использованием технологии смешанной реальности. Это реализовали как для тех, кто смотрел шоу в онлайне, так и для присутствующих. Подобную технологию реализовали так, чтобы зрители попадали как бы в сам игровой мир.
В 2020 году турнир VR Esports посмотрели 800 тысяч человек, а призовой фонд составил 100 тысяч юаней (чуть больше миллиона рублей).
Sony анонсировала выход God of War (2018) на ПК. Релиз состоится 14 января 2022 года, ПК-версия будет более продвинутая, чем версия для PS4. Она получит поддержку DLSS и Reflex, а также другие элементы.
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