Официально: God of War выйдет на ПК — трейлер, дата выхода, цена и детали
Поделиться
Sony официально объявила о выходе God of War (2018) на ПК — это случится уже 14 января, а в Steam прямо сейчас можно оформить предварительный заказ за 3149 рублей.
Версия для компьютеров будет более продвинутой, чем для PlayStation. Обещают:
- полноценное 4К-разрешение
- разблокированную частоту кадров (FPS)
- множество графических настроек
- поддержку DLSS и Reflex
- настройку управления
- поддержку геймпадов DualShock 4 и DualSense
- поддержку UltraWide-мониторов.
К анонсу приурочили и 3-минутный трейлер, где показывают кадры игры с ПК-версии в 4К при 60 кадрах в секунду. Отметим, что на PS5 игра работает в режиме обратной совместимости в динамическом 4К при 60 FPS — полноценно на некстген-консоли экшен не выпускали.
Порт наверняка приурочен к скорой премьере продолжения с подзаголовком Рагнарёк. Сиквел выйдет уже в первой половине 2022 года на PS5 и PS4.
Sony также объявила, что к августу 2021 года продажи God of War (2018) вплотную подобрались к 12 млн копий.
Скриншоты God of War для ПК
Комментарии
- 20 октября 2021
-
18:48
-
18:28
-
18:02
-
17:29
-
16:46
-
16:38
-
16:21
-
15:35
-
15:00
-
14:53
-
14:42
-
14:27
-
14:12
-
13:34
-
13:13
-
12:30
-
12:01
-
11:40
-
11:18
-
10:56
-
10:39
-
09:55
-
09:42
- 19 октября 2021
-
22:44
-
22:18
-
20:56
-
19:55
-
19:10
-
18:59
-
18:42
-
18:15
-
18:05
-
17:53
-
17:52
-
16:58
Партнерский контент