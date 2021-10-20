Официально: God of War выйдет на ПК — трейлер, дата выхода, цена и детали

Sony официально объявила о выходе God of War (2018) на ПК — это случится уже 14 января, а в Steam прямо сейчас можно оформить предварительный заказ за 3149 рублей.

Версия для компьютеров будет более продвинутой, чем для PlayStation. Обещают:

полноценное 4К-разрешение

разблокированную частоту кадров (FPS)

множество графических настроек

поддержку DLSS и Reflex

настройку управления

поддержку геймпадов DualShock 4 и DualSense

поддержку UltraWide-мониторов.

К анонсу приурочили и 3-минутный трейлер, где показывают кадры игры с ПК-версии в 4К при 60 кадрах в секунду. Отметим, что на PS5 игра работает в режиме обратной совместимости в динамическом 4К при 60 FPS — полноценно на некстген-консоли экшен не выпускали.

Порт наверняка приурочен к скорой премьере продолжения с подзаголовком Рагнарёк. Сиквел выйдет уже в первой половине 2022 года на PS5 и PS4.

Sony также объявила, что к августу 2021 года продажи God of War (2018) вплотную подобрались к 12 млн копий.

Скриншоты God of War для ПК