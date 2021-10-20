Некстген-версии «Ведьмака 3» и Cyberpunk 2077 перенесли на 2022 год

CD Projekt объявила о двух больших переносах — Cyberpunk 2077 и «Ведьмак 3: Дикая охота» не выпустят на PS5 и Xbox Series до конца года. Теперь их выход ожидается в первом и втором квартале 2022-го соответственно.

Основная причина переноса — желание команды выпустить проекты в лучшем виде, на что потребовалось больше времени.

Подобный ход удивителен, поскольку буквально на днях третий «Ведьмак» получил возрастную квалификацию в США и Европе, что обычно означает финальную прямую перед скорым релизом. Почему CD Projekt решила отложить выход, большой вопрос.

А вот с Cyberpunk 2077 ситуация попроще — по слухам, разработчики масштабно переделывают игру для масштабного запуска обновления вместе с релизом игры на новых консолях, именно поэтому большинство патчей не такие уж и большие.