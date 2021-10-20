Ubisoft починила и вернула в продажу Might and Magic X: Legacy — и подарила DLC

Ubisoft летом 2021 года сняли с продаж Might & Magic X: Legacy — виной тому проблемы с доступом к игре на фоне отключения серверов для активации. Их, кстати, выключили без предупреждения.

Владельцы RPG попросту не могли полноценно играть, поскольку в начале второй главы требовалась активация. Складывалась абсурдная ситуация, когда нормально сыграть можно было только на взломанной копии проекта.

Однако спустя несколько месяцев, 20 октября, французский издатель вернул Might & Magic X в продажу.

Сегодня мы рады сообщить, что решили все проблемы и готовы возобновить продажи в Ubisoft Store и Steam.

Вдобавок игрокам подготовили приятный бонус за случившееся: всем абсолютно бесплатно подарили дополнение The Falcon & the Unicorn. В Steam игру продают за 1249 рублей.