Ubisoft починила и вернула в продажу Might and Magic X: Legacy — и подарила DLC
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Ubisoft летом 2021 года сняли с продаж Might & Magic X: Legacy — виной тому проблемы с доступом к игре на фоне отключения серверов для активации. Их, кстати, выключили без предупреждения.
Владельцы RPG попросту не могли полноценно играть, поскольку в начале второй главы требовалась активация. Складывалась абсурдная ситуация, когда нормально сыграть можно было только на взломанной копии проекта.
Однако спустя несколько месяцев, 20 октября, французский издатель вернул Might & Magic X в продажу.
Сегодня мы рады сообщить, что решили все проблемы и готовы возобновить продажи в Ubisoft Store и Steam.
Вдобавок игрокам подготовили приятный бонус за случившееся: всем абсолютно бесплатно подарили дополнение The Falcon & the Unicorn. В Steam игру продают за 1249 рублей.
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