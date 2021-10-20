Не прошло и пары часов, а God of War уже возглавила чарты Steam как по всему миру, так и по России.

Глобальными конкурентами стали онлайновая ролёвка New World и кооперативный шутер Back 4 Blood, тогда как в российском регионе — гоночная аркада Forza Horizon 5 и пропуск для Counter-Strike: Global Offensive на операцию «Хищные воды».

God of War выйдет уже 14 января в Steam и Epic Games Store. Предварительный заказ обойдётся в 3149 рублей, а сама компьютерная версия сможет похвастаться улучшенной графикой, поддержкой DLSS и Reflex, возможностью настраивать управление и играть на UltraWide-мониторе.

При этом скорый дебют Кратоса на ПК наверняка означает, что и до продолжения для PS5 и PS4 осталось не так уж и много времени!