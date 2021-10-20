Утёк 40-секундный тизер экранизации Uncharted с Томом Холландом

В сети появился 40-секундный тизер экранизации Uncharted с Томом Холландом и Марком Уолбергом в главных ролях. Они исполнили партии Нейтана Дрейка и Виктор Салливан.

Судя по ролику, фильм явно вдохновлён третьей частью франшизы. Основную часть видео посвятили культовой сцене в самолёте из «Иллюзии Дрейка», однако есть и небольшой эпизод с каким-то русским бандитом — похожий эпизод также был в третьей части.

Ссылка на ВК Видео на случай удаления ролика с YouTube.

Полноценный трейлер должны показать завтра, 21 октября. Премьера фильма в России, где он называется «Анчартед: На картах не значится» ожидается 10 февраля. Однако выход могут в очередной раз отложить, как недавно сделала Disney.

Примерно в одно время с фильмом в продажу должен поступить сборник игр Uncharted для PS5 и ПК, куда войдут четвёртая часть и The Lost Legacy.