Бесплатный триал Riders Republic уже доступен всем желающим. Как скачать?
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Ubisoft объявила о запуске пробной версии симулятора экстремальных видов спорта Riders Republic. Релиз полной версии состоится через неделю, 28 октября.
Для игроков доступны первые 4 часа. При покупке новинки весь прогресс перенесут в полную версию проекта. Компания подчеркнула, что триал можно стримить, а геймплейными роликами и скриншотами — делиться в социальных сетях.
Пробная версия доступна на:
На ПК в Epic Games Store и Ubisoft Store возможности загрузить триал пока нет.
Riders Republic — многопользовательский симулятор экстремальных видов спорта от Ubisoft. На старте будут доступны 4 вида соревнований:
- Велосипед
- Лыжи
- Сноуборд
- Вингсьют.
За создание отвечала команда Steep — другого симулятора, но посвящённого только зимним видам спорта.
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