Бесплатный триал Riders Republic уже доступен всем желающим. Как скачать?

Ubisoft объявила о запуске пробной версии симулятора экстремальных видов спорта Riders Republic. Релиз полной версии состоится через неделю, 28 октября.

Для игроков доступны первые 4 часа. При покупке новинки весь прогресс перенесут в полную версию проекта. Компания подчеркнула, что триал можно стримить, а геймплейными роликами и скриншотами — делиться в социальных сетях.

Пробная версия доступна на:

На ПК в Epic Games Store и Ubisoft Store возможности загрузить триал пока нет.

Riders Republic — многопользовательский симулятор экстремальных видов спорта от Ubisoft. На старте будут доступны 4 вида соревнований:

Велосипед

Лыжи

Сноуборд

Вингсьют.

За создание отвечала команда Steep — другого симулятора, но посвящённого только зимним видам спорта.