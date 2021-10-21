В Steam начались скидки на Resident Evil и даже RE Village — экономия до 87%

Valve запустила в Steam новую распродажу. В этот раз в акции участвует серия Resident Evil от Capcom. Сэкономить можно вплоть до 87%, а Resident Evil Village получила первую скидку. Акция продлится до 28 октября.

Собрали самые интересные предложения:

Полный список игр, участвующих в распродаже, можно посмотреть на специальной странице в Steam.

Ранее В PS Store началась распродажа в честь Хэллоуина. Resident Evil Village также получила первую скидку в цифровом магазине Sony.