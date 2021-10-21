В Steam начались скидки на Resident Evil и даже RE Village — экономия до 87%
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Valve запустила в Steam новую распродажу. В этот раз в акции участвует серия Resident Evil от Capcom. Сэкономить можно вплоть до 87%, а Resident Evil Village получила первую скидку. Акция продлится до 28 октября.
Собрали самые интересные предложения:
- Resident Evil Village — 1339 рублей (вместо 1999 рублей)
- Resident Evil 3 Remake — 659 рублей (вместо 1999 рублей)
- Resident Evil 2 Remake — 639 рублей (вместо 1599 рублей)
- Resident Evil 7 — 329 рублей (вместо 999 рублей)
- Resident Evil 6 — 239 рублей (вместо 1199 рублей)
- Resident Evil 5 — 174 рубля (вместо 699 рублей)
- Resident Evil 4 — 174 рубля (вместо 699 рублей)
- Resident Evil Revelations 2 — 19 рублей (вместо 149 рублей)
Полный список игр, участвующих в распродаже, можно посмотреть на специальной странице в Steam.
Ранее В PS Store началась распродажа в честь Хэллоуина. Resident Evil Village также получила первую скидку в цифровом магазине Sony.
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